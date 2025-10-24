В Петербурге открыли выставку о снайперах Победы

Событие стало частью цикла мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Республики Казахстан и 100-летию со дня рождения Алии Молдагуловой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге открыл выставку о выдающихся снайперах Великой Отечественной войны и подвиге Алии Молдагуловой, передает корреспондент ТАСС. Событие стало частью цикла мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Республики Казахстан и 100-летию со дня рождения Молдагуловой.

"Сегодня мы отмечаем 100-летие со дня рождения Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. <…> Она стала олицетворением героизма наших народов в ратной борьбе с фашизмом. Ее имя, одинаково дорогое и казахстанцам, и россиянам, навсегда большими буквами вписано в летопись Великой Победы. Подвиг Алии и ее поколения, поколения бесстрашных героев, никогда не померкнет. И наша святая обязанность - хранить и чтить память о нем, бережно передавая подрастающим поколениям", - сказал посол Республики Казахстан в России Даурен Абаев.

Губернатор Александр Беглов отметил, что страницы истории Великой Отечественной войны бережно хранят память о подвигах жителей Казахстана у стен блокадного Ленинграда, братской помощи осажденному городу и его жителям. "Казахский народ спас тысячи эвакуированных ленинградцев. Многие из них обрели в дружественной республике семью и второй дом, - говорится в приветствии главы города, оглашенном на мероприятии. - Сегодня российско-казахстанские отношения служат примером плодотворного сотрудничества".

Экипировка и "вневоенная" жизнь снайперов

Выставка о снайперах продолжает серию выставок музея, посвященных подвигам советских солдат в годы Великой Отечественной войны, в год 80-летия Победы. В экспозиции представлены личное оружие и вещи снайперов, среди них - малокалиберная спортивная винтовка одного из лучших снайперов Ленинградского фронта Нины Петровой; снайперская "мосинка" лейтенанта Николая Лепского, также воевавшего на Ленинградском фронте, - за свою карьеру он уничтожил 162 гитлеровцев.

В витринах демонстрируется отечественное оружие, которое именно во время Великой Отечественной войны начинает использоваться непосредственно для снайперской стрельбы - это, в первую очередь, знаменитые мосинские трехлинейки. Здесь же представлены снайперские прицелы, бинокли и перископы. Среди экспонатов - и предметы летнего и зимнего обмундирования.

Целый комплекс предметов отражает "вневоенную" сторону жизни снайперов - снайперская книжка, записка снайпера Якова Ковзикова с обязательством уничтожать финских захватчиков, лист с автографами снайперов Ленинградского фронта, выпуски рукописного художественно-исторического журнала 187 стрелкового полка "Снайпер" и многие другие.

Также в музее в день открытия выставки показали документальный фильм, посвященный Алие Молдагуловой.

О подвиге снайпера Молдагуловой

Молдагулова - уроженка Актюбинской области Казахстана, родилась 25 октября 1925 года. В юном возрасте с семьей она переехала в Ленинград. В годы Великой Отечественной войны она обучилась на снайпера и в 18-летнем возрасте добровольно ушла на фронт. В ходе боевых заданий ликвидировала 78 солдат и офицеров противника. Она погибла 14 января 1944 года в боях в Псковской области, а в июне того же года ефрейтору Молдагуловой было присвоено звание Героя Советского Союза.

В память о ней в России и Казахстане установлены монументы, именем Молдагуловой названы улицы в Москве, Санкт-Петербурге, Астане, Караганде, Актобе и других городах, а также ее имя присвоено ряду школ и других объектов.