Названы востребованные специальности в вузах РФ у абитуриентов из Таджикистана

Многие из них выбирают медицину и IT

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 24 октября. /ТАСС/. Наиболее востребованными специальностями среди граждан Таджикистана, поступающих в вузы РФ, являются медицинские и IT-сфера. Об этом ТАСС сообщил руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Андрей Патрушев в ходе ХIII Международной выставки-ярмарки "Российское образование. Таджикистан-2025", которая открылась в Душанбе.

Он отметил, что начавшаяся 15 сентября кампания по приему заявлений от молодых людей, желающих получить образование в РФ по российской квоте, еще продолжается. "Если говорить о предыдущих годах, то наиболее популярны [среди абитуриентов из Таджикистана] медицинские специальности - лечебное дело, стоматология, также популярны специальности в области информационных технологий", - сообщил Патрушев. Он также назвал направления в российском образовании, традиционно интересующие абитуриентов из Таджикистана, - международные отношения, юриспруденция и экономика. Собеседник добавил, что приоритеты этого года будут известны по окончании квотной кампании, которая завершится 15 декабря 2025 года.

Глава представительства отметил, что проходящая образовательная выставка помогает выпускникам таджикских школ получить информацию как раз о возможности поступить в вузы РФ в рамках выделенной для Таджикистана квоты. По его словам, примерно в марте следующего года будут известны результаты поступления в российские вузы в рамках квоты. "Весной, в рамках еще одной выставки вузов РФ в Таджикистане у ребят появится второй шанс. <...> Если они не поступили по квоте, они могут обратиться в университеты и узнать о возможности поступления по прямому набору", - пояснил он. В данном случае российские вузы работают через Министерство образования и науки Таджикистана, при этом число поступающих по прямому набору выше, чем по квоте, уточнил собеседник. "Если в рамках квоты поступает тысяча человек, то в рамках прямого набора однозначно более тысячи", - подчеркнул Патрушев.

Начальник отдела приема иностранных обучающихся Казанского федерального университета Наиль Сафин, беседуя с корреспондентом ТАСС в ходе образовательной ярмарки, отметил, что данный вуз уже несколько лет ведет профориентационную работу в Таджикистане. "Всегда видим тот положительный отклик от потенциальных абитуриентов и их родителей от нашей работы, нашего университета. <...> Надеемся, что мы сможем обучить как можно больше, безусловно, талантливых ребят из Таджикистана", - поделился собеседник. По его словам, наиболее востребованными специальностями у граждан республики в Казанском вузе являются медицина, экономика, IT-сфера. "Видно, что Таджикистан идет в ногу со временем и старается подготовить как можно большее количество многогранных специалистов", - подчеркнул представитель вуза.

Российское образование пользуется популярностью в Таджикистане. Для республики выделена 1 тыс. квот на обучение в российских вузах за счет правительства РФ. Всего в России учатся более 31 тыс. таджикских студентов.

О выставке

Выставка будет работать еще два дня - 25 октября в Душанбе и 27 октября - в административном центре Согдийской области Таджикистана - городе Худжанде. На площадке образовательной выставки представлены более 30 высших учебных заведений России - вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Томска, Алтая. Впервые в этом мероприятии участвуют вузы из Курганской области и Чечни.