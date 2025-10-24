В Липецкой области средний надой молока от одной коровы увеличился на 400 кг в 2025 году

Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, в целом по России средний надой молока от одной коровы за сутки составляет порядка 23 кг

Редакция сайта ТАСС

ЛИПЕЦК, 24 октября. /ТАСС/. Крупные и средние сельхозорганизации Липецкой области за первые девять месяцев 2025 года в среднем получили 7 тыс. 473 кг молока от одной коровы, что на 400 кг больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"За первые девять месяцев 2025 года в крупных и средних сельхозорганизациях Липецкой области в среднем получили 7 тыс. 473 кг молока от одной коровы. Это на 400 кг больше, чем за тот же период 2024 года", - сказал Артамонов.

По его словам, в целом по стране средний надой молока от одной коровы за сутки составляет порядка 23 кг. В Липецкой области получают около 26 кг молока в расчете на одну корову.

"Лидеры в регионе - Тербунский и Долгоруковский районы, где средний надой молока от одной коровы за сутки превышает 30 кг", - отметил Артамонов.

С января по сентябрь 2025 года валовой надой молока в областных хозяйствах всех категорий составил 262,6 тыс. тонн, что почти на 7% больше, чем годом ранее, сообщил губернатор, добавив, что в сельхозорганизациях региона данный показатель вырос более чем на 9%.

"Это результат системной работы наших аграриев, инвестиций в современные технологии и планомерной селекционной работы. Мы и дальше будем создавать условия для наращивания производства высококачественной продукции", - сказал Артамонов.