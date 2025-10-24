В Якутии стартовал первый поток молодежного симфонического оркестра ДФО

В проекте участвуют 70 человек

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 24 октября. /ТАСС/. В Якутии первый поток молодежного симфонического оркестра Дальневосточного федерального округа (ДФО) привлек 70 человек. Об этом сообщила ТАСС проректор по учебной и творческой работе Высшей школы музыки (ВШМ) Республики Саха (Якутия) Светлана Вдовенко.

С 24 октября в Якутии на базе ВШМ проходит первый поток молодежного симфонического оркестра Дальневосточного федерального округа - нового культурно-образовательного проекта, направленного на поддержку молодых исполнителей и развитие профессиональных связей между регионами Дальнего Востока.

"В проекте участвуют талантливые музыканты практически со всего округа: география охватывает девять регионов ДФО. Оркестр составляют 70 человек, - рассказала Вдовенко. - Программа у ребят очень насыщенная. Это не только интенсивные репетиции сводного оркестра, но и мастер-классы от опытных наставников. Мы также подготовили разнообразную культурную программу, ведь одна из наших задач - укрепление связей между регионами. Участники смогут поближе познакомиться с культурой Якутии, узнать историю и традиции народа саха, а также увидеть выступления местных творческих коллективов".

Оркестр является прямым продолжением I Международного конкурса-фестиваля музыкального исполнительства "Симфония добра", который прошел летом в Якутске. Тогда по итогам конкурсных прослушиваний был сформирован состав из лучших участников. Организатором конкурса-фестиваля выступило Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, оператором - Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) имени В. А. Босикова. Сопредседателями оргкомитета конкурса-фестиваля были глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и глава Якутии Айсен Николаев.

"Наш фокус - на том, чтобы успешно провести этот первый пилотный поток. Но сама идея подразумевает создание устойчивого, постоянно действующего сообщества, - отметила проректор. - У нас большие планы, и мы надеемся, что этот проект станет долгосрочной и яркой площадкой для дальневосточной молодежи".

По ее словам, состоится итоговое выступление. "Мы приглашаем всех на гала-концерт, который состоится 1 ноября. Он пройдет в здании Детской школы искусств № 1. Это будет прекрасная возможность услышать, на что способны наши талантливые ребята, и по-настоящему прочувствовать силу объединенной музыки, - отметила она. - Если же говорить о глобальных целях, то их несколько. Во-первых, это, конечно, создание самого молодежного симфонического оркестра как единого творческого организма. Во-вторых, мы хотим популяризировать музыку композиторов с Дальнего Востока, дать ей новую жизнь в исполнении оркестра. И, наконец, нам важно, чтобы после проекта музыканты не теряли связь с малой родиной - мы хотим способствовать их "закреплению" в регионах и созданию там новых камерных ансамблей".