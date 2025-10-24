На Ставрополье два ФАПа подключили к газу по программе догазификации

Завершены работы по строительству газовых сетей еще к шести фельдшерским пунктам в Ипатовском и Шпаковском округах, которые будут подключены по мере готовности котельных

СТАВРОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) на Ставрополье подключили к газу по программе социальной догазификации, сообщили журналистам в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Ставрополь". Газовые сети уже подвели к большинству заявленных в программе ФАПов.

"Завершили работы по газификации фельдшерско-акушерских пунктов в хуторах Польском и Верхнеегорлыкском Шпаковского округа. Подключение газа выполнено в рамках реализации президентской программы догазификации", — пояснили сообщили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе краевого Минпрома, в программу догазификации в регионе были заявлены 11 ФАПов. "Завершены работы по строительству газовых сетей еще к шести фельдшерским пунктам в Ипатовском и Шпаковском округах, которые будут подключены по мере готовности котельных", — цитирует пресс-служба гендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь", ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Олега Маслина.

В медицинских учреждениях установили интеллектуальные приборы учета и сигнализаторы контроля загазованности. "Эту работу будем проводить и на других социальных объектах, продолжим наращивать темпы газификации в регионе", — прокомментировал в телеграм-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Программа социальной догазификации охватывает также жилые домовладения и дачные дома. "С момента работы программы с заявителями заключено 10 461 договор на газификацию, из них 547 по садовым товариществам. На данный момент догазифицировано, то есть построен газопровод до границы земельного участка, к 9 827 домовладений, в том числе 200 - СНТ", — сообщили ТАСС в пресс-службе Минпрома Ставрополья.