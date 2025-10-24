В новом микрорайоне Черкесска построят 570 тыс. кв. метров жилья

С 2012 года также развивается новый микрорайон "Северный", где уже введено 70 тыс. кв. метров жилья, построены школы, детские сады, поликлиника и онкологический диспансер, агропромышленный парк

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 24 октября. /ТАСС/. Около 570 тыс. кв. метров жилья планируют построить в новом микрорайоне Черкесска. Сейчас ведется строительство инженерной инфраструктуры и дорог, сообщил глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"Микрорайон "Спутник" - наш масштабный проект, реализация которого началась в 2021 году. Жилая застройка рассчитана на 35 тыс. человек. На территории более 200 га будет построено порядка 570 тыс. кв. м. жилья, школы и детские сады. Сейчас здесь строятся дороги, инженерная инфраструктура", - написал Темрезов после презентации проекта вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, который находится с рабочей поездкой в республике.

Ранее сообщалась о планах завершить проекта планируется к 2031 году. В северной части Черкесска с 2012 года также развивается новый микрорайон "Северный", где уже введено 70 тыс. кв. метров жилья, построены школы, детские сады, поликлиника и онкологический диспансер, агропромышленный парк. "Сейчас в активной стадии строительство пяти жилых объектов по программе "Сейсмика", - отметил глава КЧР. Он подчеркнул, что эти да проекта призваны создать комфортную городскую среду с современной социальной инфраструктурой, дорогами и инженерными коммуникациями.

Вице-премьер России также посетил крупнейший парк Черкесска и Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Спутник". "Отличное здание, очень понравилось. Современные пространства для учебы, творчества, науки. Приятно видеть столько молодых, талантливых ребят. Также посмотрел, как был благоустроен пруд в парке "Зеленый остров". Этот проект стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в 2023 году. Могу сказать, что получилось очень красиво, место стало точкой притяжения для горожан", - сообщается в телеграм-канале Хуснуллина.