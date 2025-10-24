С Украины в Словакию за месяц въехали свыше 11 тыс. мужчин в возрасте 18-22 лет

Пик пришелся на 21-22 сентября

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Границу со Словакией за месяц пересекли более 11 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на данные словацкой пограничной полиции.

По его сведениям, пик пришелся на 21-22 сентября, когда границу пересекли 500 граждан Украины.

28 августа вступило в силу постановление правительства Украины, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет включительно выезд из страны во время действия военного положения. На Украине мужчины подлежат мобилизации с 25 лет, но в связи с военным положением всем мужчинам с 18 лет был запрещен свободный выезд за рубеж.

После этого в соцсетях стали появляться видео очередей на КПП, утверждалось, что молодые люди поспешили воспользоваться этим правом. Так, более 56 тыс. украинцев в возрасте 18-22 лет пересекли границу Польши в период с 28 августа по 28 сентября. Также с конца августа выросло в 10 раз число украинских просителей убежища в Германии. По данным МВД ФРГ, в мае 2025 года через специальную систему регистрации был распределен 7 961 человек с Украины по сравнению с 11 277 в августе и 18 755 в сентябре.