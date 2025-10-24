В первом Всероссийском агродиктанте приняли участие более 400 тыс. человек

Состав участников показал равный интерес к проекту со стороны жителей как городских, так и сельских территорий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Более 400 тыс. человек из всех регионов России приняли участие в первом Всероссийском агродиктанте, сообщили ТАСС в пресс-службе Агродиктанта.

"В рамках проекта работали 9 тыс. офлайн-площадок в 89 регионах России. По результатам обработки данных участников первого Всероссийского агродиктанта, свою аграрную грамотность проверили порядка 400 тыс. человек, из них 61% очно на организованных площадках и 39% - онлайн на платформе агродиктант.рф", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состав участников показал равный интерес к проекту со стороны жителей как городских, так и сельских территорий - 51,9% и 48,1% соответственно. При этом женщины принимали участие в агродиктанте активнее мужчин - 62,3% против 37,7%.

Также сообщается, что наибольшую активность проявили школьники и молодежь - участники в возрасте до 18 лет составили почти половину общего числа. Абсолютными победителями, набравшими максимальные 30 баллов, стали более 8 тыс. человек. Среди них - дети до 12 лет (8,19%), подростки от 12 до 18 лет (20,92%), взрослые с профильным аграрным образованием (10,55%), а большинство победителей - взрослые без профильного образования (60%). Наибольшую вовлеченность показали участники из Ростовской, Московской и Волгоградской областей, республик Дагестан и Башкортостан, а также Краснодарского края.

Сообщается, что по итогам 2025 года первый Всероссийский агродиктант получил широкий общественный отклик. "В 2026 году проект продолжится - с новыми площадками, обновленными вопросами и расширенной образовательной программой", - добавляется в сообщении.

"Первый Всероссийский агродиктант мы оцениваем как успешный проект для популяризации сельского хозяйства. Сотни тысяч жителей нашей страны узнали больше об агропромышленном комплексе России. Диктант объединил экспертное сообщество, агробизнес, студентов, преподавателей, школьников, широкий круг людей. Итоги агродиктанта - это хорошая аналитика для понимания уровня знаний населения в разрезе регионов, направлений АПК. Результаты мы обязательно проанализируем, конечно, они будут без персонализации, - отметил председатель оргкомитета агродиктанта, координатор проекта "Единой России" "Российское село" Александр Двойных, чьи слова приводятся в сообщении.

Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов также подчеркнул, что итоги Всероссийского агродиктанта демонстрируют растущий интерес к вопросам сельского хозяйства. "Особенно важно, что наиболее активное участие в акции приняло подрастающее поколение, которое станет основой кадрового потенциала АПК. Почти половина всех участников агродиктанта - школьники и ребята до 18 лет. Именно они в ближайшем будущем будут создавать инновационные решения в агросекторе, развивать сельские территории", - отметил он.

Об агродиктанте

С 8 по 12 октября все регионы России приняли участие в первом Всероссийском агродиктанте. Организаторами акции выступили партийный проект "Единой России" "Российское село" и Россельхозбанк при поддержке Минсельхоза России и ряда федеральных ведомств. Акция была направлена на повышение уровня аграрной грамотности населения России и призвана вдохновить молодежь на работу в аграрной сфере.

ТАСС - генеральный информационный партнер.