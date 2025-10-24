В Тверской области открыли памятник поручику Ржевскому

Скульптура находится у Спасской площади Ржевского муниципального округа

ТВЕРЬ, 24 октября. /ТАСС/. Скульптуру поручика Ржевского открыли у Спасской площади Ржевского муниципального округа Тверской области. Об этом сообщил глава муниципалитета Роман Крылов в своем Telegram-канале.

"На новой благоустроенной территории у Спасской площади мы открыли долгожданную скульптуру Поручика Ржевского. Это знаковое событие, которое увековечит память о выдающемся представителе нашего края и станет символом нашей гордости и исторической преемственности", - написал он.

Как отметил Крылов, Ржевский - не вымышленный герой, а реальный человек, чьи жизнь и подвиги были связаны с тверской землей. Глава муниципалитета подчеркнул, что род Павла Ржевского - героя Отечественной войны 1812 года, участника Бородинского сражения насчитывает более семи веков, его предки были в родстве с поэтом Александром Пушкиным. "Это говорит о том, что наши традиции и история неразрывно связаны с культурным наследием всей России".

Глава Ржевского муниципального округа поблагодарил принявших участие в создании памятника. "Открывая эту скульптуру, мы не только отдаем дань памяти герою, но и напоминаем всем нам о важности патриотизма, мужества и любви к родной земле", - написал Крылов.