Застрявшие на вершине в Непале альпинисты из России спустились до перевала

Участник группы сообщил, что они находятся на высоте 6 500 м

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 октября. /ТАСС/. Группа российских альпинистов, находящаяся на одной из горных вершин в Непале, спустилась до перевала 6 500 м, у них все в порядке. Сообщение об этом по спутниковому телефону передал один из участников группы Андрей Васильев. Оно имеется в распоряжении ТАСС.

"Все в порядке, спустились по австрийскому маршруту до перевала 6 500 м. Завтра уже по своей тропе", - отметил он.

24 октября Telegram-канал Shot сообщил, что альпинисты застряли на вершине Манаслу в Непале и не могут спуститься с высоты 8 163 м уже несколько дней.

Ранее основатель клуба "Эльбрус эксперт" Сергей Сотников рассказал ТАСС, что группа российских альпинистов впервые поднялась на гималайскую вершину Манаслу (8 163 м) по новому маршруту.