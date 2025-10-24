В Лондоне виновных в поджоге украинского склада приговорили к длительным срокам

Организаторы преступления - 21-летний Дилан Джеймс Эрл и 24-летний Джейк Ривс

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Британский суд приговорил к длительным срокам заключения группу людей, признанных виновными в поджоге склада украинских компаний в Лондоне якобы в интересах РФ в марте 2024 года. Об этом сообщил телеканал Sky News по итогам заседания, прошедшего в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.

По утверждению британских властей, поджог был осуществлен по указанию запрещенной на территории Соединенного Королевства ЧВК "Вагнер". Организаторами преступления называются 21-летний Дилан Джеймс Эрл и 24-летний Джейк Ривс, которые якобы действовали в качестве агентов российской разведки. Они ранее признали себя виновными в предъявленных им обвинениях - в поджоге, совершенном с отягчающими обстоятельствами от имени иностранной разведки.

Они также признали вину по обвинению в подготовке нападения на лондонский винный магазин Hedonism Wines и ресторан Hide российского бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом), что, как утверждают британские власти, также было сделано по указанию ЧВК "Вагнер".

Эрл приговорен к 17-летнему тюремному сроку, после которого он должен провести еще 6 лет под надзором службы пробации. Ривс проведет за решеткой 12 лет, плюс еще год под наблюдением. Эрл и Ривс стали первыми людьми, осужденными по обновленному Закону о национальной безопасности 2023 года. В соответствии с ним вводятся расширенные полномочия, которые помогут правоохранительным органам принимать меры против лиц, подозреваемых в шпионаже, саботаже и действиях от имени иностранных государств против Великобритании и ее интересов.

Тюремные сроки получили и еще трое человек, которые были наняты Эрлом и Ривсом. 23-летний Нии Менса приговорен к 10 годам заключения, 23-летний Джаким Роуз - к 9 годам, а 21-летний Угнюс Асмен - к 8 годам и 10 месяцам. Каждый из них должен будет затем провести год под наблюдением специальной службы.

20-летний Эштон Эванс был приговорен к девяти годам заключения за подготовку к нападению на Чичваркина.

Обвинения Великобритании

Как утверждают власти Великобритании, преступление было спланировано "с целью принести выгоду российскому государству". Посол РФ Андрей Келин, вызванный в Форин оффис в апреле прошлого года в связи с произошедшим, заявил представителям британской стороны об абсурдности и бездоказательности обвинений в "мнимой причастности России к одному из эпизодов криминогенной активности в Великобритании".

В мае прошлого года британское правительство объявило о высылке военного атташе РФ, который якобы являлся "незаявленным офицером военной разведки". Кроме того, было объявлено об ужесточении правил получения дипломатических виз россиянами и снятии дипломатического статуса с нескольких принадлежащих РФ объектов недвижимости в Великобритании, включая здания торгпредства и представительства военного атташе. Инцидент на складе украинской компании был назван одной из причин для новых рестрикций Лондона в отношении Москвы. Посольство РФ в ответ заявило, что британские власти поступают безответственно, прерывая каналы связи с Москвой "под смехотворным предлогом".

Газета The Daily Telegraph сообщала, что по адресу, где произошел пожар, действовали украинские компании по доставке посылок Oddisey и Meest UK. По данным британских СМИ, на складе хранилась гуманитарная помощь Украине, а также телекоммуникационное оборудование, в том числе американские спутниковые системы связи Starlink. Ущерб оценивается в 1 млн фунтов ($1,4 млн).