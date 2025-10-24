На Украине ограничат энергопотребление 25 октября

В "Укрэнерго" отметили, что графики почасовых отключений света будут действовать с 07:00 до 23:00

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ограничение энергопотребления вводится в субботу в ряде областей Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил национальный оператор "Укрэнерго".

"Завтра, 25 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления [электроэнергии]", - говорится в сообщении. При этом в компании не уточнили, в каких именно регионах вводятся ограничения.

В "Укрэнерго" отметили, что графики почасовых отключений света будут действовать с 07:00 до 23:00, а ограничения мощности для промышленных потребителей с 08:00 до 23:00.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики страны Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о повреждении энергетической инфраструктуры, вводились аварийные и плановые графики отключений.