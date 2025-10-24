В Москве на конкурсе "Инвапрофи" наградили лучших педагогов по работе с инвалидами

Лауреатов наградили в восьми номинациях

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Церемония награждения победителей V Всероссийского конкурса профессиональных достижений "Инвапрофи" прошла в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Конкурс "Инвапрофи" проводится Минтруда России с 2021 года и объединяет лучших педагогов и специалистов образовательных и реабилитационных организаций, занимающихся образованием и развитием людей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями. Очные испытания федерального этапа конкурса прошли в Москве с 22 по 24 октября.

В 2025 году на всех этапах конкурса зарегистрировались 526 педагогов и специалистов образовательно-реабилитационных учреждений для людей с инвалидностью из 69 регионов России. Финалистами стали 40 из них.

"Конкурс "Инвапрофи" - ключевая площадка для обмена опытом и продвижения лучших практик в сфере инклюзивного и специализированного образования. С этого года в конкурсе стали участвовать и преподаватели вузов. С момента запуска "Инвапрофи" в 2021 году число участников выросло более чем в десять раз, с чуть более 50 до 526 участников. Радостно видеть, как меняется жизнь детей с особенностями, как они становятся более уверенными в себе, как реализуют свои мечты", - отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Лауреатов наградили в восьми номинациях - "Педагог-предметник в образовании инвалидов и лиц с ОВЗ (общее образование)", "Педагог-предметник в профессиональном образовании и профессиональном обучении инвалидов и лиц с ОВЗ", "Педагог-предметник в специальном образовании инвалидов с ментальными нарушениями", "Педагог-предметник в высшем образовании инвалидов и лиц с ОВЗ", "Социально-педагогические и социально-психологические практики в образовании инвалидов и лиц с ОВЗ (общее образование)", "Социально-педагогические и социально-психологические практики в профессиональном образовании и профессиональном обучении инвалидов и лиц с ОВЗ", "Социально-педагогические и социально-психологические практики в специальном образовании инвалидов с ментальными нарушениями: коррекция и развитие", а также "Социально-педагогические и социально-психологические практики в высшем образовании инвалидов и лиц с ОВЗ".