Три университета из Донбасса и Новороссии войдут в Ассоциацию казачьих вузов

В их числе Донецкий государственный университет и государственные университеты Запорожской и Херсонской областей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. В состав Ассоциации казачьих вузов войдут три образовательных учреждения, в числе которых Донецкий государственный университет и государственные университеты Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества (ВсКО) по итогам заседания Совета атаманов ВсКО.

"Сегодня в Ассоциацию казачьих вузов входят 26 ведущих учебных заведений России. В ближайшее время на заседании ассоциации в ее состав войдут еще три образовательных учреждения. Это Донецкий государственный университет, государственные университеты Запорожской и Херсонской областей", - цитирует пресс-служба слова атамана ВсКО Виталия Кузнецова.

Кузнецов отметил, что сегодня почти 3 тыс. образовательных организаций с казачьим компонентом обучают в России свыше 300 тыс. человек, основу непрерывного образования составляют 30 казачьих кадетских корпусов.

Атаман обратил внимание на то, что воспитание молодежи в духе традиций российского казачества ставит перед ВсКО вопрос о формировании кадрового резерва и системе подготовки будущих руководителей. Так, на базе Уральского института управления, филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) , был успешно реализован первый поток программы профессиональной подготовки. В свою очередь, по словам Кузнецова, на базе Челябинского филиала РАНХиГС проходит обучение второй поток слушателей. В 2026-2027 годах переподготовку пройдут еще не менее 100 человек.