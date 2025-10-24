Вильфанд рекомендовал сменить москвичам шины с 27 октября

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что температура днем будет около 5 градусов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Московским автомобилистам пора менять летние шины на зимние во второй половине следующей недели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Да, я бы рекомендовал москвичам менять резину. Думаю, что это целесообразно уже во второй половине следующей недели, потому что температура днем уже будет около 5 градусов", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что тем не менее, каждый автомобилист должен принимать решение самостоятельно, исходя из потребностей и состояния шин. Так, водителям с шипованной резиной стоит повременить с заменой.