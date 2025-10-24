ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии "За верность науке"

Президент отметил, что прорывные знания чрезвычайно важны для укрепления суверенитета РФ
16:18
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей церемонии вручения премии "За верность науке".

"Эта престижная награда по праву пользуется высоким общественным признанием и уже более десяти лет вручается просветителям, журналистам, деятелям культуры, которые своим энтузиазмом, подвижническим, востребованным трудом вносят значимый вклад в популяризацию достижений отечественной науки и ее замечательных традиций, многое делают для формирования у молодежи интереса к смелому научному поиску, фундаментальным и прикладным исследованиям. Ведь именно прорывные знания и современные технологии являются важнейшим ресурсом социально-экономического развития России, укрепления ее суверенитета во всех сферах, определяют качество жизни людей", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Всероссийская премия "За верность науке" учреждена в 2014 году Министерством образования и науки РФ с целью популяризации науки и достижений российских ученых, а также стимулирования средств массовой информации к широкому освещению научной деятельности в России. 

