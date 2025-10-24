КЧР получит почти 1 млрд рублей на постройку и модернизацию сетей теплоснабжения

Также региону выделят 4,27 млрд рублей на создание объектов инженерного обеспечения для нового аэропортового комплекса Архыз

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 24 октября. /ТАСС/. Казначейский инфраструктурный кредит на сумму около 1 млрд рублей одобрен Карачаево-Черкесии (КЧР) правительственной комиссией. Средства будут направлены на строительство и модернизацию системы теплоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ по итогу визита вице-премьера страны Марата Хуснуллина в республику.

"Карачаево-Черкесия вошла в список регионов, чьи заявки на казначейские инфраструктурные кредиты были одобрены президиумом правительственной комиссии по региональному развитию. КЧР одобрили КИК на общую сумму 986,1 млн рублей на реализацию двух проектов: строительство сетей теплоснабжения в Черкесске и модернизация системы теплоснабжения в городе Усть-Джегуте. Кроме того, в рамках конкурсного отбора Карачаево-Черкесии одобрена заявка на получение КИК в размере 4,27 млрд рублей на реализацию масштабного инфраструктурного проекта по созданию объектов инженерного обеспечения для нового аэропортового комплекса Архыз, реализуемого по поручению президента России", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе визита в регион Хуснуллин обсудил с главой республики Рашидом Темрезовым социально-экономическое развитие КЧР.

"Мы, безусловно, понимаем, что сферы, которые курирует Марат Шакирзянович в правительстве РФ, являются ключевыми для выполнения поручений президента Владимира Владимировича Путина в части повышения качества жизни граждан. Наша совместная работа по развитию строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной и дорожной инфраструктуры, а также формированию комфортных общественных пространств - это залог успешной реализации стратегических целей развития нашего государства", - передает пресс-служба слова Темрезова.