В Пятигорске ввели KPI для депутатов городской думы

Первые показатели представят по итогам 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 24 октября. /ТАСС/. KPI для оценки работы ввели для депутатов думы города Пятигорска, первые его показатели представят по итогам 2026 года, сообщил на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" глава города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

"KPI будет оцениваться не путем голосования, а по результатам работы депутата, насколько он качественно сформировал заявку вместе с избирателями, подал ее и реализовал. Соответственно, чем больше депутат на своем округе провел проектов, тем больше положительных отзывов будет идти в оценку его деятельности. <…> Первые показатели увидим по итогам 2026 года", - сообщил Ворошилов.

Председатель думы Пятигорска Дарья Самольянец в ходе пресс-конференции также отметила, что в сентябре был избран седьмой созыв, в который вошли более 30 депутатов. "В сентябре была избрана новая дума, в состав которой вошли 33 депутата, в том числе 6 участников СВО, представлены абсолютно все парламентские партии. Структура думы седьмого созыва не претерпела никаких принципиальных изменений, в ее составе 8 постоянных комитетов, направленных на основные и ключевые позиции по дальнейшей работе - это бюджет, законотворчество, законность градостроительства и городское хозяйство. Работать мы начали очень интенсивно, во вторник провели уже третье заседание, были внесены необходимые поправки в бюджет города для продолжения строительства школы №14, капитального ремонта нашего стадиона. Я надеюсь, что также активно мы будем дальше с коллегами работать по основным позициям нашего бюджета", - сообщила Самольянец.

Она также отметила, что бюджет 2026 года будет социально ориентированным. "Бюджет будет <...> направлен на сохранение всех социальных гарантий для участников СВО и членов их семей, также на повышение заработной платы бюджетной сферы: педагогам, представителям культуры и спорта, на благоустройство и городское хозяйство. Сохраним и увеличим по возможности софинансирование больших проектов, которые сейчас реализуются в городе", - добавила спикер.