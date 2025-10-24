Правительство утвердило Комплекс мер по патриотическому воспитанию молодежи

Единая система патриотического воспитания будет учитывать региональные особенности, социальные потребности молодежи, национальные традиции и историческое наследие страны

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило Комплекс мер по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

"Утвержденный комплекс мер - это важный шаг в реализации государственной молодежной политики. Одна из национальных целей, определенных президентом России Владимиром Путиным - реализация каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности", - отметил руководитель федерального агентства Григорий Гуров.

Он добавил, что комплекс мер направлен на создание единой системы патриотического воспитания, которая учитывает региональные особенности, социальные потребности молодежи, национальные традиции и историческое наследие страны.

Гуров также подчеркнул, что документ позволит усилить системную работу по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию и вовлечь больше молодых людей в общественно полезную деятельность.

Комплекс был разработан Роспатриотцентром Росмолодежи в соответствии с федеральным законом "О внесении изменений в федеральный закон "О молодежной политике в Российской Федерации" и учитывает предложения федеральных и региональных органов власти, общественных движений и некоммерческих организаций. В пресс-службе уточнили, что в разработке документа приняли участие комитет Госдумы по молодежной политике, Минобороны России, МВД России, Росгвардия, Движение первых и 138 патриотических организаций.

Для обеспечения эффективной реализации комплекса мер и дальнейшего развития системы патриотического воспитания Роспатриотцентром Росмолодежи, по данным пресс-службы, будет организован мониторинг и анализ достигнутых результатов.