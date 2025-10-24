Победителями конкурса "Научная Вселенная" стали 18 человек из регионов России

В качестве поощрения в ноябре школьники и студенты отправятся на космодром "Восточный"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. По итогам третьего сезона научно-просветительского конкурса "Научная Вселенная" 18 школьников и студентов из разных регионов России стали победителями, в качестве поощрения в ноябре они отправятся на космодром "Восточный", говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета премии.

"Проект "Научная Вселенная" показывает, что российская молодежь не боится сложных задач и готова мыслить реальными научными и инженерными вызовами. Мы видим, как ребята не просто предлагают идеи, но и превращают их в прикладные решения", - приводятся в сообщении слова заместителя министра науки и высшего образования России Дениса Секиринского.

Финал конкурса прошел 24 октября в музее "Атом" на ВДНХ. В нем участвовали 37 финалистов из 21 города - от Владивостока до Санкт-Петербурга. Участники представляли проекты в девяти тематических направлениях, включая "Квантовые технологии", "Освоение космоса", "Генетику и персонализированную медицину" и "Информационные технологии и большие данные".

По итогам защиты работ экспертное жюри выбрало 18 победителей - по два лучших проекта в каждом из девяти треков. Среди них - учащиеся и студенты из Самары, Санкт-Петербурга, Перми, Казани, Кемерово, Королёва, Москвы, Иркутска и других городов. Победители представляют ведущие университеты страны, в том числе МГУ им. М.В. Ломоносова, РАНХиГС, Самарский университет им. академика С.П. Королёва, Пермский политех и Казанский федеральный университет.

В ноябре участники совершат поездку на космодром "Восточный", где познакомятся с инфраструктурой пускового комплекса и примут участие в экскурсионно-образовательной программе.

По словам директора по науке и стратегии - директора отделения научного института "Росатома" в Троицке Николая Климова, конкурс помогает выявлять молодых исследователей, способных мыслить на стыке разных дисциплин. "Финалисты "Научной Вселенной" отличаются не просто знаниями. У них уже есть инженерное мышление и желание менять реальность. Такие проекты помогают вырастить новое поколение исследователей, которые будут двигать российскую науку вперёд", - подчеркнул Климов.

Жюри и проект

Жюри конкурса объединило представителей ведущих научных центров, университетов и корпораций - среди них вице-президент РАН Степан Калмыков, соучредитель 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани, руководитель научной группы Российского квантового центра Илья Семериков и другие эксперты. Работы оценивались по глубине анализа, практической применимости и оригинальности решений.

Проект "Научная Вселенная" проводится при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках инициативы "Наука побеждать" Десятилетия науки и технологий (2022-2031 гг.). Его цель - вовлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок. В этом году в отборе приняли участие более 320 тыс. школьников и студентов из всех регионов страны.

Стратегическими партнерами конкурса выступили госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос", РЖД, НИЦ "Курчатовский институт", фонд "Система", "Биннофарм Групп", "Геоскан", СИБУР и издательская группа "Эксмо-АСТ". Информационную поддержку оказали Движение Первых, Росмолодежь и платформа "ВНауке".