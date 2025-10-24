В Запорожской области ученики кадетских классов Росгвардии и СК приняли присягу

Церемонию приурочили к годовщине освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Более 200 учеников профильных классов Росгвардии произнесли торжественную клятву на церемонии в школе №15 Мелитополя, которая носит имя родоначальника войск правопорядка графа Е. Ф. Комаровского. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии по Запорожской области.

Мероприятие было приурочено к годовщине освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков.

"Торжественную клятву на церемонии произнесли более 200 учащихся - от первого до восьмого классов. Звенящими от волнения голосами ребята подтвердили свою готовность быть верными Родине и следовать высоким моральным принципам. Это событие стало важным шагом для юных патриотов, которые стремятся внести свой вклад в безопасность и защиту своей страны", - говорится в сообщении.

Во время торжественной церемонии командиры профильных классов получили погоны с первыми в их жизни кадетскими званиями. Присутствовали при этом представители общественных объединений региона, офицеры управления Росгвардии по Запорожской области, инструкторы Центра военно-спортивной подготовки "Воин" и родители учеников.

Торжественно приняли присягу и ученики 11-го кадетского класса Следственного комитета России, созданного на базе школы №20 им. полковника полиции А. С. Мищенко. Участие в мероприятии принял первый замруководителя СУ СК России по Запорожской области Иван Корженко, а также педагоги школ Мелитопольского городского округа.

17 преподавателей получили ведомственные награды "за значительный вклад в формирование патриотического воспитания молодежи и подготовку будущих лидеров страны" от председателя СК РФ Александра Бастрыкина.