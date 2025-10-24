Эксперт: объем строительства МКД в России сохраняется за счет снижения скорости работ

Директор B2B-департамента торгового дома "Петрович" Елена Азарова отметила, что по прогнозу в 2025 году Россия выйдет на 8,3% прироста строительной отрасли

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Объем строительства в России многоквартирных домов в последние годы сохраняется лишь за счет снижения скорости строительства. Об этом сообщила директор B2B-департамента торгового дома "Петрович" Елена Азарова на IV Всероссийском строительном конгрессе "Создание".

"Мы замечательно держим метры в работе, основное за счет чего это происходит - снижение скорости, то есть это все строится сильно медленней. Если в среднем это было у рекордсменов полтора, а то и два - два года такой был хороший показатель, то сейчас до четырех доходит", - сказала Азарова.

Как уточняется в презентации к ее выступлению, в 2024 году объем строительства составил 114,3 млн кв. м, запущены новые проекты площадью 53,7 млн кв. м, и завершены проекты площадью 45,5 млн. К концу текущего же года прогнозируется при пессимистичном раскладе нахождение в стадии строительства 114,4 млн кв. м многоквартирных домов. При этом прогнозируемый объем запуска новых проектов - 43 млн кв. м, а завершено 42,5 млн кв. м.

Она отметила, что по прогнозу в 2025 году Россия выйдет на 8,3% прироста строительной отрасли. При этом за последние несколько лет наблюдается снижение доли жилищного строительства.

Азарова подчеркнула, что в рамках строительства многоквартирных домов важную роль играет инфляция в сфере материалов. В сопроводительных материалах к выступлению эксперта добавляется, что поднялась стоимость основных компонентов, таких как бетон и железобетонные изделия, плитка, двери, напольные покрытия и других. Индекс строительства многоквартирного дома на сентябрь 2025 года к аналогичному периоду прошлого вырос на 4,3%.

"Тот показатель, который внушает оптимизм - потребность в метрах на одного человека, метров на человека у нас по-прежнему мало. У нас есть государственная цель - достичь определенных показателей до 2036 года, мы к ней стремимся, вот, соответственно, это все равно основной драйвер", - заключила Азарова.