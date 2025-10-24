За вклад в развитие Пятигорска наградили порядка 30 журналистов

Глава города Дмитрий Ворошилов поблагодарил журналистов

ПЯТИГОРСК, 24 октября. /ТАСС/. Двадцать семь журналистов получили юбилейную медаль, отчеканенную к 245-летию Пятигорска, за вклад в развитие города. Церемония награждения состоялась в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ", передает корреспондент ТАСС.

"В честь 245-летия города Пятигорска мы выпустили юбилейную медаль. Я хочу вам, тем, кто освещает события города, края, доносит очень важную информацию, вручить эти медали. Спасибо за вашу работу", - обратился к журналистам глава города Дмитрий Ворошилов.

6 сентября 2025 года город-курорт Пятигорск отметил 245 лет со дня основания. В рамках празднования Дня города прошла серия культурных мероприятий. Литературные акции, художественные выставки и интерактивные программы напомнили пятигорчанам о богатом историческом и культурном наследии курорта. В преддверии праздника в городе назвали лауреатов премии "Человек года".