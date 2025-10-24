ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Начались стажировки первых участников проекта "Герои СВОего времени. Смоленск"

Одним из первых стажировку начал выпускник Смоленской Военной академии войсковой ПВО Александр Зайцев
17:18

СМОЛЕНСК, 24 октября. /ТАСС/. Первые курсанты образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" приступили к стажировкам в органах власти и государственных организациях. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Для всех бойцов определены наставники по их интересам, качествам и рекомендациям. Наших защитников ждет погружение в профессиональную деятельность", - отметил Анохин.

Программа "Герои СВОего времени. Смоленск" - часть федерального проекта "Время героев", реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина. Задача проекта - подготовка управленцев из числа участников СВО. В первый поток отобраны 26 человек, 13 из них уже начали обучение, остальные приступят к нему после службы.

Одним из первых стажировку начал выпускник Смоленской Военной академии войсковой ПВО Александр Зайцев. После ранения он решил реализовать себя в гражданской жизни. Глава Смоленска Александр Новиков оказывает ему содействие.

Участники первого потока завершат обучение в июне 2026 года. Выпускники будут применять знания и навыки на предприятиях и в учреждениях Смоленской области. 

