Sky: в Британии по ошибке выпустили осужденного нелегала

Его действия, совершенные в июле, спровоцировали протесты по всей стране

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Британская полиция проводит операцию по поиску осужденного нелегального мигранта из Эфиопии, который был ошибочно выпущен при подготовке к депортации. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его информации, речь идет о 41-летнем Хадуше Кебату. Месяц назад Магистратский суд английского города Челмсфорд приговорил его к одному году тюремного заключения, признав виновным в домогательствах к 14-летней девочке и женщине. Как сообщает Sky News, 24 октября он был выпущен из тюрьмы, чтобы быть переданным сотрудникам МВД и отправленным в депортационный центр, однако на одном из этапов Кебату по неизвестным причинам пропал.

Министр юстиции Дэвид Лэмми, согласно источнику телеканала в правительстве, был вне себя от гнева и потребовал начать расследование случившегося.

Доказанные судом домогательства Кебату, произошедшие в июле, спровоцировали акции протеста по всей стране с призывом отказаться от практики размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. На период рассмотрения прошений об убежище нелегалов стараются размещать в специальных центрах, однако их количества недостаточно. По официальным данным МВД Великобритании, по состоянию на март 2025 года в 210 отелях по всей стране были размещены 32 тыс. нелегальных мигрантов. Содержание просителей убежища, по сведениям газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в £4 млрд (около $5,4 млрд) в год. Правительство королевства пообещало отказаться от размещения мигрантов в гостиницах к 2029 году.