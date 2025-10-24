ФСИН опровергла данные о нападении на конвой в Казани

Эта информация не соответствует действительности, сообщили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

© Максим Киселев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ опровергает информацию о нападении на конвой в Казани. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

"Информация о нападении на конвой ФСИН России не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о нападении на конвой, перевозивший заключенного в Казани, и освобождение последнего подельниками.