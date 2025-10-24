На горе Машук в 2026 году организуют скрытые патрули для предотвращения поджогов

Они будут дежурить на маршрутах, где чаще всего происходят возгорания

ПЯТИГОРСК, 24 октября. /ТАСС/. Скрытые патрули для предотвращения поджогов будут дежурить на горе Машук летом 2026 года. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил глава города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

"В конце августа этого года мы, понимая, что грядет День города, силами наших добровольцев установили скрытые патрули. Такую практику мы будем вводить на маршрутах, где у нас чаще всего происходят возгорания. В следующий летний сезон поставим скрытые патрули из добровольцев и будем отслеживать поджоги", - сказал Ворошилов.

Он также отметил, что все пожары, которые произошли на горе Машук в 2025 году, были поджогами. "По оценке наших пожарных, очагов возгорания, их динамике и обследованию мест возгорания, все пожары, которые у нас были, - это поджоги. Все материалы были переданы в отдел МВД по городу Пятигорску", - добавил спикер.