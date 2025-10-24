Развожаев: новый гуманитарный курс в вузах РФ поможет привить духовные ценности

Председатель комиссии Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям отметил, что программа должна быть выстроенной с правильной идеологической позиции

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Новый единый гуманитарный курс, который планируется ввести в российских вузах, должен давать те знания, которые будут связаны с общей российской культурой и традиционными духовно-нравственным ценностями, сообщил во время дискуссии о содержании "социально-гуманитарного ядра" в новой модели высшего образования губернатор Севастополя, председатель комиссии Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям Михаил Развожаев.

"Наша встреча посвящена важнейшему направлению: как сделать так, чтобы наши молодые люди, которые поступают в высшую школу, неважно на какую специальность, имели один мировоззренческий опыт, понятное и перманентное знание, которое присуще именно нашей культуре, нашим традиционным духовно-нравственным ценностям", - сказал Развожаев.

Он подчеркнул, что в связи с этим важно сделать курс, с одной стороны, лаконичным, а с другой - включить в него все необходимое. "И самое главное [курс должен быть] выстроенным с правильной идеологической позиции", - добавил Развожаев.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, приветствуя участников мероприятия, отметил, что на обсуждение в Севастополе собрались представители практически всех регионов РФ - руководители вузов различной направленности: классических, технических, отраслевых. Он представил им имеющиеся предложения и наработки по новому образовательному элементу.

"[В дискуссии о "социально-гуманитарном ядре" участвуют] много знаковых, выдающихся людей современности - те, кто по-настоящему формирует смыслы. <…> Для нас важно, чтобы были разные точки зрения", - отметил Фальков.

В Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации ранее сообщали, что в вузах страны в рамках новых образовательных стандартов для всех программ будет закреплено единое социогуманитарное ядро, в которое войдут шесть дисциплин: история, основы философии, русский язык, основы российской государственности, безопасность жизнедеятельности и физическая культура. Они будут преподаваться по единым рабочим программам, а знания будут оценивать по единым методическим материалам.