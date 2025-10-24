Белгородские власти направят почти 21 млрд рублей на ремонт дорог и мостов

На содержание и безопасность трасс Белгородской области в 2026 году направят 8,1 млрд рублей

БЕЛГОРОД, 24 октября. /ТАСС/. Почти 21 млрд рублей выделят в 2026 году на ремонт и строительство дорог и мостов в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В следующем году в программе дорожных работ запланировано отремонтировать более 285 километров и построить 28,2 километра автомобильных дорог. Также в плане выполнить ремонт 10 мостов и путепроводов. На эти цели выделим 20,9 млрд рублей, в том числе 3,3 млрд рублей - это субсидии из федерального бюджета", - написал губернатор по итогам совещания по развитию основных направлений дорожно-транспортной отрасли.

Как отметил Гладков, на содержание и безопасность дорог Белгородской области в 2026 году направят 8,1 млрд рублей, из которых 4,9 млрд рублей пойдут на содержание дорог региональной сети, еще 3,2 млрд - на содержание улиц и дорог муниципалитетов.

По словам губернатора, все социальные обязательства по перевозке пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом сохраняются. "Это 17 категорий, в частности студенты и пенсионеры", - уточнил глава региона.