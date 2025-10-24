Филиалы Российского союза боевых искусств откроют во всех регионах России

В стране спортивными единоборствами занимаются свыше 5 млн человек

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Филиалы Российского союза боевых искусств (РСБИ) планируют открыть в трех регионах России, после чего они будут присутствовать во всех субъектах. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева по итогам конференции РСБИ.

"На сегодняшний день РСБИ объединяет 75 всероссийских спортивных федераций и организаций, которые представляют различные стили и направления боевых искусств и спортивных единоборств. В 86 регионах России от Калининграда до Владивостока РСБИ имеет свои филиалы. Еще на стадии формирования находятся филиалы в трех регионах", - говорится в сообщении.

Всего в России боевыми искусствами и спортивными единоборствами занимаются свыше 5 млн человек. "Российский союз боевых искусств существует уже 20 лет. Это большой путь. За это время воспитано более 17 тыс. мастеров спорта, почти 2 тыс. мастеров международного класса, более 500 заслуженных мастеров спорта России. Из них более 500 чемпионов Европы, около 400 чемпионов мира. Хочу поблагодарить тренерский состав за самоотверженный труд", - приводит пресс-служба слова Трутнева.

Ежегодно РСБИ проводит более 1,5 тыс. мероприятий Всероссийского и регионального уровня, а также является инициатором и учредителем ряда крупных проектов. Фестивали проходят практически в каждом регионе РФ.

Российский союз боевых искусств создан в июне 2005 года. Возникновение РСБИ стало ответом на требование времени: движение боевых искусств в России стало массовым спортивным направлением с высокой социальной значимостью.