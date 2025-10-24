Cпециальные проекты ТАСС стали лауреатами премии "За верность науке"

На премию поступило свыше 2 тыс. заявок из 81 региона России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Три специальных проекта информационного агентства ТАСС вошли в число лауреатов XI Всероссийской премии "За верность науке", передает корреспондент ТАСС.

Читайте также

Как Россия продвигает передовые ядерные технологии в странах БРИКС+

Специальный проект ТАСС и ГК "Росатом" "Росатом х БРИКС: платформа атомных технологий" рассказывает о том, как Россия продвигает передовые ядерные технологии в странах БРИКС. Новый спецпроект ТАСС и Росатома к юбилею Победы "Энергия подвига. Путь к мировому лидерству" повествует о том, как 11 ученых сделали СССР атомной державой в послевоенных условиях.

Спецпроект ТАСС и компании "АЭМ-технологии" "Народный реактор", подготовленный к 60-летию создания водо-водяных энергетических реакторов ВВЭР, рассказывает, как и почему именно реакторы ВВЭР стали основой современной ядерной энергетики и какую роль они играют в наши дни. Спецпроекты получили награды и дипломы.

Среди победителей премии, в частности, сериал "Атом", он получил специальный приз имени Даниила Гранина. Награду на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной, где проходила церемония, вручил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой исполнителю главной роли Алексею Гуськову.

Также специальный приз имени Христофора Леденцова получил образовательно-просветительский проект "Дом полимеров" компании "Сибур". Специальный приз к 80-летию атомной промышленности получила летняя школа, посвященная отцу советской атомной энергетики Игорю Курчатову и 80-летию атомной отрасли.

В номинации "Признание" победила академик Российской академии наук, профессор химического факультета МГУ им. М. В Ломоносова Ирина Белецкая. Награду ей вручил вице-президент РАН Степан Калмыков.

О премии

"Премия "За верность науке" присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. В этом году на премию поступило свыше 2000 заявок из 81 региона России. Премия 2025 года присуждена в 11 номинациях

Организатором премии является Минобрнауки РФ. Партнерами выступают Российская академия наук, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", МГУ им. М. В. Ломоносова. Поддержку оказывает благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт". Учредителями специальных призов традиционно выступают госкорпорации "Росатом", "Роскосмос", "Ростех".