Общежития трех воронежских вузов отремонтируют в период с 2026 по 2028 год

Речь идет о ВГУИТ, ВГПУ и ВГУ

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 24 октября. /ТАСС/. Три воронежских вуза планируют ремонт общежитий в 2026-2028 годах. Об этом ТАСС сообщили пресс-службы высших учебных заведений.

"В 2026 году запланирован капитальный ремонт общежития №2, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 3. Заявка и пакет документов предоставлены в департамент бюджетных инвестиций Министерства образования и науки России. А также на 2027-2028 годы запланирован капитальный ремонт общежития №3, расположенного по адресу: г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 16/2 и ведется подготовка проектно-сметной документации на реализацию госпрограммы", - сообщила пресс-служба Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ).

Во ВГУИТ также отметили, что в общежитиях ведутся работы по улучшению инфраструктуры - косметический ремонт, обеспечение условий по программе "Доступная среда". В одном из общежитий запланирован ремонт спортивного зала с установкой оборудования. Всего в общежитиях ВГУИТ проживают 1 385 человек, вузу удалось удовлетворить потребности всех студентов, нуждающихся в этом.

Около 1,2 тыс. студентов проживают в двух общежитиях Воронежского государственного педагогического университета (ВГПУ), расположенных в шаговой доступности от учебных корпусов. Количество доступных мест также полностью покрывает потребности студентов. "Капитальный ремонт общежития №1 запланирован на 2026 год, общежития №2 - на 2027-й, что позволит будущим студентам проживать в еще более комфортных условиях", сообщил ТАСС проректор по воспитательной работе вуза Дмитрий Ефремов.

В крупнейшем вузе города, Воронежском государственном университете, дефицит мест в общежитиях сейчас имеет место, он вызван во многом тем, что находится на капитальном ремонте рассчитанное на 830 мест общежитие №7. "В настоящее время идет процесс согласования с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации объема финансирования дальнейших этапов работ в 2026 и 2027 годах", - сообщила на этот счет пресс-служба вуза.