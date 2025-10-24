Литва временно закрыла два погранперехода на границе с Белоруссией

Это связано с инцидентом с метеорологическими зондами

ВИЛЬНЮС, 24 октября. /ТАСС/. Литва закрыла до полудня 25 октября два пограничных перехода на границе с Белоруссией из-за инцидента с метеорологическими зондами. Об этом сообщила премьер-министр Инга Ругинене.

"Государственная пограничная служба закрыла погранпереходы "Мядининкай" и "Шальчининкай" [на границе] с Белоруссией до 12 часов завтрашнего дня", - написала Ругинене в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Она добавила, что эти меры введены в ответ на инцидент с метеорологическими зондами, пересекшими воздушное пространство Литвы со стороны Белоруссии, в результате чего "пришлось временно закрыть аэропорты Вильнюса и Каунаса".