"Страна": на Украине мужчина попал в реанимацию после посещения военкомата

Ему диагностировали сотрясение головного мозга

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Житель Украины попал в реанимацию с сотрясением головного мозга после того, как посетил территориальный центр комплектования (ТЦК - аналог военкомата). Об этом сообщило издание "Страна".

Читайте также

Потери ВСУ и снижение возраста до 18 лет. Что известно о мобилизации на Украине

По его данным, мать пострадавшего потеряла связь с сыном 15 октября, а на следующий день обратилась в полицию. Ей сообщили, что он в военкомате, а уже там женщину проинформировали о том, что ее сына направили в воинскую часть в Белой Церкви в Киевской области.

18 октября украинец был случайно найден - он был сильно избит и без сознания, в чужой одежде с туго стянутым галстуком на шее. Отмечалось, что рядом с ним лежала повестка в военкомат. Сейчас гражданин лежит в реанимации с сотрясением головного мозга.

Официальных комментариев по этому случаю в военкомате еще не давали.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. Сотрудники военкоматов при задержании военнообязанных нередко применяют силу и нарушают закон. Подобные инциденты неоднократно приводили к гибели людей.