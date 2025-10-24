В ЛНР объявили экстренное предупреждение из-за штормовой погоды

В регионе ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 24 октября. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявлено в Луганской Народной Республике на 25 октября из-за ожидаемых ливней, грозы, града и сильного ветра, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по ЛНР.

"В утренние и дневные часы 25 октября местами по территории Луганской Народной Республики ожидается комплекс неблагоприятных явлений (КМЯ): сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее штормовое предупреждение на 24-25 октября было объявлено в Запорожской и Херсонской областях.