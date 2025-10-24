Сухумский аэропорт завершил летний сезон регулярных полетов

Запланировано сохранение регулярных рейсов по средам и субботам на самолетах Bombardier CRJ-200

СУХУМ, 25 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Сухум им. В. Г. Ардзинбы завершил летний сезон регулярных полетов, с наступлением зимнего сезона частота полетов будет снижена в соответствии с сезонным спросом. Об этом сообщает Министерство экономики Абхазии.

"25 октября 2025 года завершается первый в новой истории Международного аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинбы летний сезон регулярных полетов, который стартовал в мае текущего года сразу после официального открытия воздушной гавани. Несмотря на то, что сезон стал дебютным, он продемонстрировал высокую пассажирскую востребованность: пассажиропоток международного аэропорта Сухум составил более 118 тысяч человек. С наступлением зимнего периода 2025-2026 годов частота полетов будет снижена в соответствии с сезонным спросом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Республики Абхазия совместно с правительством Российской Федерации прорабатывает меры по поддержанию стабильного авиасообщения между Сухумом и Москвой. Запланировано сохранение регулярных рейсов по средам и субботам на 50-местных комфортабельных самолетах Bombardier CRJ-200.

"Авиационное сообщение имеет важное значение для развития туризма, экономики и гуманитарных связей, в связи с чем уполномоченными органами сторон принимаются меры по обеспечению устойчивой работы аэропорта в межсезонье и в предстоящем летнем сезоне", - сообщает Минэкономики Абхазии.

Сухумский аэропорт возобновил работу после 32-летнего перерыва 1 мая 2025 года. Рейсы выполнялись в Москву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийск.