Даванков: развитие ИИ требует пересмотра подхода к домашнему заданию

Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что "в текущем виде домашние задания не нужны"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Школьники решают домашние задания с помощью искусственного интеллекта, поэтому необходимо пересмотреть подход к составлению работы на дом. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").

Читайте также

Искусственное отупление. Правда ли, что из-за нейросетей люди глупеют?

"Я всегда говорю о том, что в текущем виде домашние задания не нужны. Нужно что-то новое придумывать. Я рассказывал о том, как дети у нас уже научились пользоваться искусственным интеллектом, им научились пользоваться учителя, родители. И в некотором смысле нужно как-то по-новому теперь давать задания, чтобы искусственный интеллект мог только помогать, но основные решения принимать должен сам ученик", - сказал депутат.

Он отметил, что сейчас школьники и учителя очень перегружены, поэтому следует внедрять в учебный процесс искусственный интеллект, чтобы он был в помощь.

"Учителя сейчас перегружены отчетностью. Сейчас уже есть экспериментальные площадки у "Яндекса", у Сбера, хорошие такие помощники с искусственным интеллектом для того, чтобы учителя разгрузить. Вот эти учебные планы, заполнение там кучи отчетов и прочее и прочее. Вот мы это предложили внедрить", - сообщил вице-спикер Госдумы.

Кроме того, Даванков подчеркнул, что ученики плохо усваивают материал, который им задают на дом без изучения его в классе.

"Вот знаете, как часто в конце урока говорят: "ну это мы не успели пройти, давайте, это вы сами дома посмотрите, я вас проверю". Вот это тоже очень неэффективно. И по себе это помню и вижу, как это происходит в регионах. Важно сначала пройти материал, а потом только уже спрашивать его понимание. Вот это мы тоже предложили сейчас запретить", - отметил депутат.