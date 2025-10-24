Россиянам рассказали, какие страны можно посещать без загранпаспорта

Заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев сообщил, что это Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Абхазия и Южная Осетия

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Граждане России сейчас могут посещать шесть стран без загранпаспорта. Об этом сообщил ТАСС кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

"На текущий момент граждане России могут посетить без загранпаспорта, используя только внутренний паспорт, шесть стран. Речь идет о государствах, с которыми у России заключены соответствующие международные договоры. Это Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Абхазия и Южная Осетия", - отметил он.

Однако, обратил внимание эксперт, в Армению въезд по внутреннему паспорту возможен только для прибывающих самолетом. При пересечении сухопутной границы все же потребуется загранпаспорт.

Гареев также отметил, что количество стран, принимающих россиян по внутреннему паспорту, не сокращается, но и не увеличивается уже длительное время. "Данная ситуация является стабильной, и перспектив для ее изменения в ближайшем будущем, по моей оценке, нет", - сказал он.