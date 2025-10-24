Честь и достоинство учителей предложили защитить отдельным законом

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов добавил, что в школах должна действовать "презумпция невиновности учителя"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Необходимо разработать закон, который обеспечит защиту чести, достоинства и профессиональной репутации учителей, а также закрепит их право на справедливое отношение со стороны родителей, учеников и администрации школ. Об этом ТАСС заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

"Прежде всего для того, чтобы защищать наших учителей, нужен закон прямого действия, который я уже предлагал. Закон о защите чести и достоинства нашего педагога, учителя. Это самое главное", - сказал Чернышов.

Он обратил внимание на случаи, когда отдельные эпизоды с эмоциональной реакцией учителей получают широкое освещение в СМИ. При этом, по его словам, не показываются причины конфликтов, которые могли накапливаться месяцами и годами. "Нужно очень четко понимать, что если главный - учитель, его интересы должны быть прежде всего", - подчеркнул парламентарий.

Чернышов отметил, что в школах должна действовать "презумпция невиновности учителя". "Есть хорошая фраза: хочешь затянуть работу - создай комиссию. Поэтому меньше комиссий и нужен один серьезный закон. Главное - это презумпция невиновности учителя в школе. Потому что по факту она есть, а на деле выходит, что всегда учитель виноват", - добавил он.

"Когда мы изменим эту тенденцию, когда будем наказывать не тех, кто работает на этого ребенка, а тех, кто обижает учителей, совершенно иной формат будет. Поэтому давайте сделаем так, чтобы директор не боялся защищать своего учителя, а не стремился уволить его, избегая конфликтов", - заключил вице-спикер Госдумы.