Мошенники на сайтах знакомств часто маскируются под военных и врачей

В МВД рассказали, что такие образы помогают злоумышленникам быстро войти в доверие и вызвать сочувствие у потенциальной жертвы

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Мошенники чаще всего маскируются на сайтах знакомств под военных, врачей и журналистов, чтобы завоевать доверие. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Там отмечают, что аферисты выбирают романтичные профессии для своих историй - военных, врачей, журналистов. Эти образы помогают мошенникам быстро войти в доверие и вызвать сочувствие у потенциальной жертвы. Затем они быстро переходят к эмоциональным разговорам, а через несколько дней могут признаться в любви или сильной привязанности.

Кроме того, как следует из материалов, нередко злоумышленники используют в схемах обмана образы успешных бизнесменов и предлагают бесплатно обучить инвестиционной стратегии, якобы сделавшей их "криптомиллионерами"

В действительности все это является мошенничеством, целью которого является обман пользователей с целью получения денег или их персональных данных.

В МВД в целях безопасности советуют не доверять незнакомцам и не переводить им деньги. Кроме того, лучше проверить информацию о человеке через открытые источники. Настоящие чувства не требуют финансовых вложений на старте общения, подчеркнули в ведомстве.