Сайты, имитирующие "Госуслуги", предложили блокировать автоматически

Зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин уверен, что главная причина эффективности схем злоумышленников кроется в доверии россиян к официальным источникам

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин предложил автоматически блокировать подозрительные сайты, имитирующие портал "Госуслуги" и ресурсы госкомпаний.

В беседе с ТАСС он напомнил, что с марта 2026 года граждане РФ смогут заключать в электронном виде (через "Госуслуги", региональные платформы или сайты газоснабжающих организаций) договоры на поставку газа и техобслуживание оборудования.

"Новые формы цифрового взаимодействия требуют встроенной защиты, именно поэтому вместе с запуском таких удобных сервисов важно обеспечить автоматическую блокировку подозрительных сайтов, имитирующих "Госуслуги" или другие госкомпании, а также проводить информационные кампании среди граждан, посвященные теме безопасного пользования подобными сервисами", - сказал сенатор.

Главная причина эффективности большинства схем злоумышленников, по мнению сенатора, кроется в доверии граждан к официальным источникам. "Когда человек слышит знакомое название сервиса "Госуслуги" или видит логотип государственной компании, критический анализ уходит на второй план. Мошенники умело этим пользуются, создавая иллюзию легитимности: сайт с похожим адресом, служебная форма письма, логотипы с минимальными отличиями. <…> Государственные сервисы никогда не инициируют звонки с предложением оформить или подтвердить договор", - сказал он.

Для того, чтобы защитить себя и близких от мошенников важно, в первую очередь, оформлять договоры только через официальные ресурсы и всегда проверять адрес сайта, объяснил Шейкин. Не стоит, по словам сенатора, переходить по ссылкам из сообщений, а если пришло письмо или СМС "от газовой компании" - следует самостоятельно открыть официальный сайт, найдя его через поиск. При этом для создания ЭП важно использовать только официальное программное обеспечение для электронной подписи, предостерег он.

Кроме того, по словам Шейкина, ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать посторонним код подтверждения. "Настоящие сотрудники не имеют права просить вас продиктовать одноразовый код из СМС или почты. <...> Проверяйте новости о запуске сервиса. Вся достоверная информация о новых функциях "Госуслуг" и цифровых сервисах газовых компаний публикуется только на официальных сайтах ведомств и в крупных достоверных СМИ", - объяснил сенатор.