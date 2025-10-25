Почти три четверти иностранцев учатся в вузах России платно

РФ является для студентов государством, где традиционные ценности находятся в безопасности, подчеркнул сопредседатель Российского исторического общества, замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Число иностранных студентов, которые учатся в России на коммерческой основе, составляет 300 тыс. от их общего числа, превышающего 400 тыс. Об этом в интервью ТАСС сообщил сопредседатель Российского исторического общества (РИО), заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

"Когда мы говорим об иностранных студентах, то мы должны понимать, что из более чем 400 тыс. 300 тыс. учатся у нас за деньги. Это важный момент. Сегодня за образование в России за рубежом готовы платить", - сказал он.

Могилевский также отметил, что Россия является для студентов страной, где традиционные ценности находятся в безопасности. Поэтому, по его словам, первое преимущество российского образования - это культурная среда. Второе - качество преподавания.

Замминистра отметил, что традиционно фундаментальность российского образования сочетается с его гибкостью, то есть способностью университетов адаптировать программы по запросу рынка труда и согласно особенностям развития мировой экономики.

"В прошлом году у нас обучалось 414 тыс. студентов. Из них 395 тыс. - на территории России, а остальные - в филиалах наших университетов за рубежом", - уточнил он.