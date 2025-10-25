Протоиерей Тигрий: православие имеет большое будущее в Африке

Количество семинарий, в которых учатся африканцы, постоянно растет, сообщил руководитель Духовно-просветительского центра во имя апостола и евангелиста Марка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Православие в Африке имеет большое будущее, поскольку паства Русской православной церкви на континенте постоянно расширяется, а число приезжающих в российские семинарии африканских студентов увеличивается. Об этом ТАСС рассказал руководитель Духовно-просветительского центра во имя апостола и евангелиста Марка (находится в структуре Патриаршего экзархата Африки) протоиерей Тигрий Хачатрян.

"Я хочу сказать, что это (обучение африканских студентов в семинариях Русской православной церкви - прим. ТАСС) - довольно успешный, интересный и положительный опыт, который мы развиваем. Православие вообще, как мне кажется, имеет большое будущее в Африке, потому что даже по тем темпам присоединения, крещения и самого живого интереса к православию не исключено, что в будущем мы будем иметь большую паству. Потому что нынешняя паства постоянно увеличивается, к нам присоединяются люди из всяких неканонических раскольничьих структур, переходят, что греха таить, и из Александрийского патриархата, видя, как глава и руководство церкви поддерживают раскол, а русская церковь стоит на платформе чистого канонического православия", - сказал он.

Он рассказал, что количество семинарий, в которых учатся африканцы, постоянно увеличивается в силу их высокого интереса и большого желания учиться. "На данный момент у нас студенты учатся в Санкт-Петербургской, Московской, Николо-Угрешской, Перервинской и Томской семинариях", - добавил священник.

По его словам, учащиеся из Африки изучают русский язык и культуру и демонстрируют высокую мотивированность. "Они многого не знают, но мы, соответственно, с ними работаем", - подчеркнул протоиерей.

Отец Тигрий отметил, что в Патриаршем экзархате Африки "в обозримом будущем" рассматривают возможность создания семинарии Русской православной церкви на африканском континенте, отметив необходимость "материального ресурса и соответствующей ситуации". "Надеемся, что промысел Божий приведет нас к тому, чтобы со временем на Африканской земле появилась полноценная семинария, и мы могли бы там, на месте, учить будущих пастырей", - заключил глава духовно-просветительского центра.