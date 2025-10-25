Вильфанд: на европейской части России из-за циклона понизится температура

Атмосферное давление вырастет на 10-12 мм ртутного столба, отметил научный руководитель Гидрометцентра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Циклон, который сейчас находится над азиатской частью России, в среду и четверг на следующей неделе "взбодрится" и приведет к понижению температуры на европейской территории. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Над азиатской частью страны огромный антициклон сейчас, в середине следующей недели он начнет как-то проявлять себя, "взбодрится" и будет оказывать влияние и на европейскую территорию России. За один день, с 28 до 29 октября, давление вырастет на 10-12 мм ртутного столба, станет около и выше нормы. Интенсивность осадков уменьшится, а температура будет диапазоне 1-6 ночью и 3-8 градусов днем", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра также рассказал, что в пятницу гребень высокого давления будет оказывать большее влияние на Москву. Из-за повышенного давления осадков почти не будет, температура будет в диапазоне от 0 до плюс 5 градусов в ночные часы. В субботу и воскресенье на следующей неделе возможно понижение до отрицательных значений: минус 1-2 градусов.