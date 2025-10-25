Вильфанд: в Московском регионе в начале ноября ожидается понижение температуры

При этом она будет превышать норму на 1 градус, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Температура в Московском регионе будет понижаться в начале ноября, однако она все равно превысит норму на 1 градус. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Напомню, что в следующие выходные, это первые дни ноября, в Москве и области понизится температура воздуха. Но не нужно бояться этого понижения, потому что это означает, что температура все равно будет выше нормы на 1 градус", - сказал он.

Вильфанд отметил, что с точки зрения метеорологов, сопоставляющих температуру с нормой, такая погода не будет холодной. "Ну а с человеческой точки зрения, конечно же, назвать такую погоду теплой не приходится", - завершил он.