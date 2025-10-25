В РПЦ назвали исторической речь Путина на Совете по семейной политике

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов подчеркнул, что "голос церкви не просто услышан на самом высоком уровне, но и воплощается в реальную государственную политику"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Речь президента России Владимира Путина на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики может быть названа исторической, ее тезисы демонстрируют, как голос Русской православной церкви воплощается в реальную государственную политику. Об этом ТАСС заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

"Речь президента России Владимира Путина на заседании Совета по демографической политике можно назвать исторической. Эти тезисы уже звучали в рамках программы народосбережения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и тогда они встречали сопротивление. Сегодня же мы видим, как голос церкви не просто услышан на самом высоком уровне, но и воплощается в реальную государственную политику. Это - знамение времени и залог нашего будущего возрождения", - сказал он.

Священник отметил, что президент в своей речи озвучил принципиально новую позицию: решение о рождении ребенка принимает семья, а не только женщина. "Тридцать лет в наше общество транслировалась иная, разрушительная установка, что это якобы личное дело женщины. Теперь президент дал четко понять, что это - дело семьи, и это прямое указание к действию. В связи с этим нужно немедленно пересмотреть статью 56 федерального закона "Об основах охраны здоровья", где говорится о том, что каждая женщина принимает решение о материнстве. Эта статья, в соответствии с позицией президента, должна звучать так: каждая семья имеет право принимать решение о рождении ребенка", - добавил он.

Отец Федор подчеркнул важность слов президента о необходимости поддержки семей в рождении детей и защите их от навязывания абортов. Он также обратил внимание на необходимость отказа от навязанных представлений о многодетных семьях как о маргинальных и неблагополучных.

По его мнению, слова президента также разрешают "проблему ложного выбора женщины между рождением ребенка и учебой", напоминая о том, что "это можно и нужно совмещать", а "подлинное раскрытие личности и лучшая карьера человека - это создание семьи". "Счастье нельзя откладывать и планировать, как тому учили занесенные с Запада "центры планирования семьи". Президент четко сказал: счастье не планируют, иначе рискуешь к концу жизни остаться у разбитого корыта", - уточнил иерей.

Он назвал фундаментальным тезис президента о необходимости "поддержки каждого ребенка по прогрессивному принципу" и призвал исполнительные власти к проработке этой темы. "С рождением ребенка семья не должна беднеть, а должна улучшать свое положение. Это означает, что с каждым рожденным ребенком семья должна богатеть. Компенсаторных мер сегодня явно не хватает, и исполнительной власти предстоит огромная работа", - заключил глава патриаршей комиссии.