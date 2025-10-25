В Госдуме рассказали, кто может жить в квартире умершего владельца

В такой квартире могут проживать, в частности, зарегистрированные жильцы до аннулирования регистрации судом и наследники, сообщил первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Смерть владельца квартиры не лишает права на проживание в ней зарегистрированных жильцов, а также родственников и наследников до вступления в наследство. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР), комментируя регулирование спорных ситуаций с распоряжением жильем до вступления в наследство.

По его словам, квартира умершего собственника не может быть опечатана из-за спора между наследниками, и до момента оформления наследства право проживания в ней сохраняется за несколькими категориями граждан.

"Среди них - жильцы, зарегистрированные в квартире. Их регистрация действует до момента ее аннулирования по решению суда или по собственному заявлению. Управляющая компания или наследники не могут просто так выгнать их на словах", - отметил депутат.

Также жить в квартире могут наследники по закону или завещанию, "даже не вступившие формально в наследство". "Они имеют право фактически пребывать в жилом помещении до завершения процедуры наследования, если не нарушают права других людей. Это касается и родственников, которые приехали для оформления документов", - пояснил Кошелев.

По его словам, приоритетное или устойчивое право проживания имеют несовершеннолетние дети, супруг и пожилые родители умершего владельца. "Выселить их до решения вопроса с наследством невозможно", - подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, что нетрудоспособные граждане, которые не менее года до смерти владельца жилья находились на его иждивении и проживали совместно с ним, "наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию".