В Москве ожидаются облачная погода и до 12 градусов тепла

Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и температура до плюс 12 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 10-12 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 5 градусов.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/c. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от плюс 8 до плюс 13 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.