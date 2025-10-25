Spotmedia: президента Румынии перед Национальным театром освистала толпа

Никушору Дану выкрикивали лозунги с призывом "вернуться на Украину", сообщает издание

БУХАРЕСТ, 25 октября. /ТАСС/. Президента Румынии Никушора Дана освистала разгневанная толпа перед входом в Национальный театр в городе Яссы, предположительно, за поддержку Украины. Об этом сообщило румынское издание Spotmedia.

По его информации, когда Дан вышел из своего автомобиля, его встретили протестующие с криками "Позор!" и "Предатель!" Издание также указывает, что скандировавшие выкрикивали президенту лозунги с призывом "вернуться на Украину".

Отмечается, что в ответ на происходящее Дан лишь помахал протестующим рукой и вошел в здание театра.

Прошедшие в 2024 и 2025 году президентские выборы в Румынии сопровождались громкими скандалами. На повторных выборах в мае во втором туре победил мэр Бухареста Дан, набрав 53,60% голосов.