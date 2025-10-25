В регионах СФЗО на выходных прогнозируют дождливую и прохладную погоду

В частности, в Ненецком автономном округе, Республике Коми и Мурманской области вероятны снег и заморозки ночью

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Дождливую и прохладную погоду ожидают синоптики в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) России в ближайшие дни. В Ненецком автономном округе (НАО), Республике Коми и Мурманской области дождь сменится мокрым снегом, ночью - заморозки, а в Баренцевом море штормовой ветер до 30 м/с, сообщили ТАСС в метеослужбах регионов.

В Калининградской и Новгородской областях воздух прогреется до плюс 8-10 градусов. В Псковской области - днем до плюс 15 градусов, везде ожидаются небольшие дожди. В Санкт-Петербурге в субботу также тепло, но сухо - плюс 12 градусов, в воскресенье временами дождь, до плюс 10 градусов.

На территории Вологодской области на выходных в атмосфере будут преобладать южные потоки, температура воздуха на 3-4 градуса превысит климатическую норму. По данным Вологодского ЦГМС, под влиянием циклонов пройдут дожди, температура в ночные часы пока сохраняется положительной - плюс 2-6 градусов, днем воздух прогреется до 6-9 градусов тепла. Такая теплая, но дождливая погода сохранится и в начале следующей недели, а в ее середине ожидается выход активного циклона с еще более сильными осадками.

Также дождливо, но еще прохладней в Архангельской области и Карелии, где столбики термометров днем поднимутся до отметок плюс 2-9 градусов, ночью уже возможны заморозки и переходы через ноль.

Дождь с мокрым снегом

На севере и востоке СЗФО по-настоящему осенняя для этих регионов погода. В НАО облачно с прояснениями, местами дождь со снегом. Ветер южных направлений 5-10 м/с, на побережье местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - до 5 градусов тепла.

В Республике Коми небольшие дожди с мокрым снегом, температура воздуха в течение суток - от минус 1 до плюс 6 градусов. В воскресенье на крайнем северо-востоке Коми, в Воркутинском районе, разыграется метель со штормовым ветром порывами до 18-23 м/с, температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов.

Штормовой ветер синоптики фиксируют и в некоторых районах Баренцева моря - 30 м/с. По Мурманской области ожидается мокрый снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха от минус 1 до плюс 4 градусов. Ночью 26 октября от плюс 2 до минус 3 градусов, при прояснениях до 11 градусов мороза.